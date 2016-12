Fassina: "Pd contrario ad atti salva-Berlusconi"

12:38 - "Il Pdl non può aspettarsi dal Pd un sostegno per interventi ad personam". Così il viceministro dell'Economia, Stefano Fassina, ai microfoni di Tgcom24 commenta il nodo sull'agibilità politica per Silvio Berlusconi. "Il governo - afferma - non deve fare interventi ad hoc per nessuno". Salvacondotti personali, chiarisce l'esponente democratico, sono "fuori dal perimetro costituzionale delle nostre leggi".

Cicchitto al Pd: "Così il governo è a rischio" - "Ci auguriamo che dalla riunione della direzione di oggi del Pd, venga un messaggio di responsabilità e di tenuta del governo, il che implica anche il rispetto per le altre forze politiche che fanno parte della maggioranza". Lo afferma Fabrizio Cicchitto (Pdl), sottolineando come altrimenti tutto possa precipitare, esecutivo e legislatura compresi.



"Registriamo in modo assai preoccupato - aggiunge - il fatto che l'intervista di Epifani sta innescando una serie di azioni e reazioni che possono facilmente portare la situazione in un vicolo cieco. A questo proposito ci torna alla memoria il vecchio detto secondo il quale non glielo ha ordinato il medico a Epifani di portare un attacco frontale a Berlusconi e quindi al Pdl che è anche l'altro partito che tiene in piedi il governo".



"Di conseguenza siamo ad uno snodo decisivo: se l'attacco frontale di natura giudiziaria a Berlusconi diventa anche un attacco altrettanto frontale sul piano politico e ciò avviene non solo ad opera di giudici alla Esposito ma di un partito di governo come il Pd è evidente che le cose sono destinate a complicarsi e di molto", conclude.