foto Ansa

15:17

- Dopo le polemiche scaturite dall'intervista a Il Mattino, il Csm ha aperto la pratica sul giudice della Cassazione Antonio Esposito, presidente del collegio che ha condannato in via definitiva Silvio Berlusconi per frode fiscale. Il fascicolo è stato assegnato alla Prima Commissione, competente sui trasferimenti d'ufficio per incompatibilità. Esposito nel dialogo con il giornalista avrebbe anticipato le motivazioni della sentenza della Suprema Corte.