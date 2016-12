foto Dal Web

- Il Pdl chiede a Giorgio Napolitano "la grazia" per Silvio Berlusconi, ma "per non farlo sapere in giro" la chiama "agibilità politica". E' l'accusa che il leader M5S, Beppe Grillo, rivolge ai vertici del Pdl e al Capo dello Stato in un post dal titolo "San Berlusconi, protettore degli evasori". "Un mostro - si legge sul blog Cinque Stelle - si aggira per l'Italia: l'agibilità politica, che è una grazia ingentilita, resa praticabile e incomprensibile".