foto Ansa Correlati Esposito: "Ecco il fax della mia intervista"

Coppi: "Intervista Esposito? Cosa mai vista"

Giorgio Napolitano e il caso Berlusconi: "Stop alle interfenze, ora serve una riflessione" 17:39 - Il contenuto dell'intervista a Il Mattino "è stato manipolato": il giudice Antonio Esposito, nella bufera per le sue considerazioni sul processo Mediaset, ribadisce la propria linea. E, dopo aver ascoltato la registrazione della sua intervista, sostiene che nell'articolo è stata inserita una domanda sul processo Mediaset "mai invece rivoltagli dal giornalista", e che né domanda né risposta erano riportate nel testo da lui ricevuto via fax. - Il contenuto dell'intervista a Il Mattino "è stato manipolato": il giudice Antonio Esposito, nella bufera per le sue considerazioni sul processo Mediaset, ribadisce la propria linea. E, dopo aver ascoltato la registrazione della sua intervista, sostiene che nell'articolo è stata inserita una domanda sul processo Mediaset "mai invece rivoltagli dal giornalista", e che né domanda né risposta erano riportate nel testo da lui ricevuto via fax.

Il direttore del Mattino: "Tempesta prevista" - "Quando ho chiuso il giornale l'altro ieri sera con in prima pagina l'intervista al giudice Esposito mi aspettavo questa tempesta". A dirlo è il direttore del Mattino di Napoli Alessandro Barbano. Il direttore del Mattino rivela anche sull'intervista che ha scatenato tante polemiche: "Questa intervista è nata 15 minuti dopo la sentenza. Vi svelo questo retroscena: il giornalista Antonio Manzo e il giudice Esposito hanno parlato meno di 15 minuti dopo la lettura della sentenza, Manzo ha chiesto esplicitamente al giudice 'facciamo un'intervista per spiegare questa sentenza' e lui ha risposto 'sentiamoci dopo 2-3 giorni'".



La smentita di Esposito? "Surreale" - Barbano espone poi la sua versione dei fatti rispondendo al comunicato del giudice Esposito secondo il quale nella versione dell'intervista inviata tramite fax per approvazione non erano presenti le frasi più controverse: "Io ho assistito alla telefonata in cui Antonio Manzo gli ha comunicato che avrebbe inserito anche la parte dell'intervista sulle motivazioni" e dunque sulla frase contesa relativa al "non poteva non sapere". Barbano riferisce poi "noi ci siamo molto interrogati se scriverla o non scriverla, ne abbiamo discusso e quando abbiamo preso questa decisione il giornalista ha chiamato il giudice Esposito e gli ha detto espressamente che avrebbe inserito questa parte dell'intervista; dunque si tratta di una smentita surreale", conclude il direttore del Mattino.



Il Csm apre pratica - Il Csm ha aperto la pratica su Esposito. Il fascicolo è stato assegnato alla Prima Commissione, competente sui trasferimenti d'ufficio per incompatibilità.