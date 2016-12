foto Ansa Correlati Giorgio Napolitano e il caso Berlusconi: "Stop alle interfenze, ora serve una riflessione"

Beppe Grillo: "Napolitano si faccia da parte" 16:22 - Il segretario del Pd, Guglielmo Epifani, non vede per Silvio Berlusconi "altra possibilità che prendere atto della sentenza e degli effetti che produce". Lo dice in una intervista al "Corriere della Sera". "Gira un video di Berlusconi giovane - spiega Epifani - che dice che, quando uno fosse condannato per evasione fiscale, deve fare un passo indietro. Credo sia quello che è giusto". - Il segretario del Pd,, non vede per"altra possibilità che prendere atto della sentenza e degli effetti che produce". Lo dice in una intervista al "Corriere della Sera". "Gira un video di Berlusconi giovane - spiega Epifani - che dice che, quando uno fosse condannato per evasione fiscale,. Credo sia quello che è giusto".

Sulla stabilità del governo, Epifani afferma: "Il principio di legalità in uno stato democratico viene prima di qualsiasi valutazione politica". Sul ruolo del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, il segretario Pd taglia corto: "Non lo si tiri per il bavero". Insomma ci sono, sottolinea, "delle conseguenze di carattere sanzionatorio della sentenza. E su questo terreno non c'è via di uscita".



Sul futuro dell'esecutivo, Epifani spiega che "la stragrande maggioranza della opinione pubblica e degli elettori del Pd chiedono che Letta vada avanti". Per il segretario, le cose che sta facendo il governo "sono tutte buone", anche se "piccole". Sulla legge elettorale, chiarisce: "Noi partiamo dal nostro testo, poi valutiamo chi effettivamente vuole la riforma".



Quanto al Partito Democratico, assicura che "le primarie saranno aperte", e alla domanda se si candida, ribatte: "No, lo confermo", aggiungendo che il Pd ha bisogno di un segretario che "si occupi del partito". Riguardo alla bufera sul giudice Antonio Esposito, riflette: "E' meglio il riserbo per chi ha una funzione di giudice, anche se dall'altra parte sono arrivati attacchi non accettabili".



D'Alessandro: "Epifani provoca e cerca crisi governo" - Dopo le parole del segretario Pd, immediata monta la polemica: negli ambienti di centrodestra non mancano i commenti duri. "Gugliemo Epifani è un irresponsabile e un provocatore che cerca la crisi di governo senza intestarsela", afferma l'esponente del Pdl, Luca D'Alessandro, segretario della commissione Giustizia della Camera.



Brunetta: "Così si mette in conto fine governo" - "Il segretario, sia pure transitorio, del Partito democratico ha esplicitamente messo in conto la fine delle larghe intese. Oltre tutto in riferimento a una questione che non è compresa nel programma di governo e su una vicenda delicata, di cui non si può non avvertire la rilevanza democratica, a seguito della quale sia Silvio Berlusconi che il Pdl hanno già escluso riflessi sul governo, assicurando la continuazione del loro impegno", scrive in una nota Renato Brunetta, capogruppo del Pdl alla Camera.



Bianconi: "Epifani ci inonda di sciocchezze". E poi lo insulta - "Guglielmo Epifani, già segretario generale della Cgil e oggi segretario pro tempore del Pd, ci inonda di sciocchezze. Fra i miei colleghi di partito c'è chi si indigna o chi si arrabbia. Io no. Mi viene sempre in mente la frase di Bettino Craxi: i sindacalisti quando fanno i sindacalisti sono dei grandissimi rompicoglioni, quando entrano in politica restano dei grandissimi coglioni". E' il commento dai toni accesi del parlamentare del Pdl, Maurizio Bianconi.











Schifani: "Il segretario Pd fa l'incendiario" - Il presidente dei senatori del Pdl, Renato Schifani, commenta così la vicenda: "Le dichiarazioni di Epifani tendono a incendiare il clima politico nel momento in cui bisognerebbe rasserenare il clima. Non è una provocazione ma quasi. Non abbiamo bisogno lezioni da parte da nessuno".



La Bindi: "Dal Pdl non accettiamo ricatti" - "Guglielmo Epifani ha detto cose ragionevoli e corrette, ribadendo il principio che la legge è uguale per tutti". Così Rosy Bindi, parlamentare del Pd, interviene dopo le polemiche sollevate dalle parole del segretario democratico su Silvio Berlusconi. "Il governo Letta - aggiunge - deve andare avanti, ma il Pdl non cerchi di usare le larghe intese per imporre impossibili aut aut tra rispetto della legalità e stabilità politica".