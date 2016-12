Il Carroccio si spacca, Calderoli attacca Bossi: "Non può revocare le espulsioni nella Lega"

foto LaPresse 18:24 - Aria di crisi nella Lega Nord. Roberto Calderoli lancia un duro attacco contro Umberto Bossi: "Per quello che si può apprendere dalle agenzie di stampa, la procedura seguita appare in contrasto con quanto previsto dal regolamento federale della Lega Nord". Il riferimento è alla revoca delle espulsioni di Flavio Tremolada e Marco Desiderati disposta da Umberto Bossi. - Aria di crisi nella Lega Nord. Roberto Calderoli lancia un duro attacco contro Umberto Bossi: "Per quello che si può apprendere dalle agenzie di stampa, la procedura seguita appare in contrasto con quanto previsto dal regolamento federale della Lega Nord". Il riferimento è alla revoca delle espulsioni di Flavio Tremolada e Marco Desiderati disposta da Umberto Bossi.

"E' curioso che pur essendo stato presente fino a ieri in segretaria federale di via Bellerio debba apprendere dalle agenzie di stampa notizie che dovrebbero invece essere competenza del nostro ufficio", scrive il responsabile organizzativo federale del partito Calderoli in una nota.



"Fermo restando la facoltà in capo al presidente federale dei ricorsi contro provvedimenti sanzionatori a carico di soci militanti con più di 20 anni di anzianità di militanza, per quello che si può apprendere dalle agenzie di stampa la procedura seguita appare in contrasto con quanto previsto dal regolamento federale della Lega Nord", conclude la nota.



La lettera del senatur - A far scoppiare il caso sono stati proprio Marco Desiderati e Flavio Tremolata che attraverso l'agenzia Ansa hanno reso pubblica la lettera inviata da Bossi "Il presidente federale - si legge - richiamandosi all'articolo 14 Statuto, ha accolto il ricorso" contro l'espulsione. La missiva, inviata per conoscenza "all'ufficio Regolamenti e Tesseramenti" del Carroccio, si conclude con i tradizionali "saluti padani" e la firma di Umberto Bossi in calce.



I due espulsi all'uninanimità - Le espulsioni di Desiderati e Tremolada risalgono allo scorso 13 maggio e furono deliberate all'unanimità dal Comitato di Disciplina e Garanzia dopo le proteste sul palco di Pontida. Flavio Tremolada è ex assessore comunale a Lesmo. Marco Desiderati, invece, è membro del consiglio federale della Lega Nord, uno degli organi decisionali del partito.