Beppe Grillo: "Napolitano si faccia da parte" 22:18 - Andiamo avanti con determinazione "a concentrarci sempre di più sulle politiche, proprio quando lo scontro nella politica sembra farsi incandescente". Lo scrive il premier Enrico Letta, a commento dei primi cento giorni di governo. Poi avverte: gli italiani "capiscono che non c'è alternativa alla stabilità". "Questa esperienza e chi la rappresenta - aggiunge - non ha la presunzione di durare per sempre o di ergersi a modello".

"Dopo anni di scontri ora guardare al futuro" - "Che non sarebbe stato facile lo sapevamo fin dal principio. Vent'anni di confronto durissimo e muscolare lasciano segni e ferite. Eppure, i provvedimenti del governo e il lavoro paziente e incisivo delle Camere nell'approvarli e migliorarli dimostrano che è possibile lavorare per l'Italia pensando al futuro", aggiunge il premier. E ancora: "Non ci si deve lasciare spaventare dall'ossessione del consenso immediato, dalla consultazione compulsiva delle rispettive dichiarazioni, dal rischio che il proprio elettorato - o la propria base - non capisca il senso delle larghe intese".



"In vista inversione di rotta e uscita da crisi" - "I segnali ci sono tutti e indicano che siamo a un passo dal possibile. A un passo, cioè, dall'inversione di rotta e dall'uscita dalla crisi più drammatica e buia che le attuali generazioni abbiano mai vissuto", aggiunge Letta. E ancora: "Il nostro impegno, a partire da oggi, è quello di cogliere fino in fondo questi segnali positivi, di mettercela davvero tutta affinché il possibile diventi realtà, di proseguire nel percorso tracciato in questi primi 100 giorni. L'Italia può farcela perché ha al proprio interno l'energia, la capacità, la voglia di cambiare e di cambiare in meglio".