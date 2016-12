foto Ansa

- La procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti in relazione al sit-in a sostegno di Berlusconi andato in scena domenica in via del Plebiscito. L'azione penale ha preso il via dopo una relazione dei vigili urbani: il reato ipotizzato è di danneggiamento. Durissimo lo scambio di accuse tra gli organizzatori e il Comune per il quale alcuni segnali stradali, rimossi, sono poi stati rimontati in modo non regolamentare.