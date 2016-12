Beppe Grillo: "Napolitano si faccia da parte"

foto Ansa Correlati Letta: "All'Italia serve stabilità, non una crisi"

14:37 - "Napolitano ci ha provato. Lui voleva, vuole, lo status quo, la stabilità politica. Invece ha ottenuto l'effetto contrario". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog. "Gli chiedo un passo indietro, il passaggio del testimone a un altro presidente che deciderà se sciogliere le Camere o proporre scenari di governo diversi da quello attuale". Il leader del M5S ha poi attaccato Letta: "I suoi primi 100 giorni? Ha prodotto il nulla".

"Napolitano, un passo indietro" - "E' stato un doppio azzardo" per il Capo dello Stato "voler rimanere per un altro settennato e accettare un governo condizionato da Berlusconi imputato in più processi che, fosse solo per la statistica, poteva diventare un pregiudicato in breve tempo", aggiunge Grillo. Napolitano, continua il leader Cinque Stelle, deve prendere atto che in entrambi i casi queste sue decisioni si sono rivelate un rischio maldestramente calcolato". "Non voglio, né mi interessa, mettere in discussione la buona fede del presidente della Repubblica - sottolinea - ma le sue decisioni hanno consegnato il Paese all'immobilità per mesi mentre l'economia franava".



"Fa politica dal doguerra" - "Napolitano è un signore che fa politica dal dopoguerra, in Parlamento dal 1953, conosce deputati, senatori, ministri come un anziano maestro di scuola conoscerebbe ad uno ad uno i suoi ex allievi. E' l'ultimo dei politici della Prima Repubblica ancora sulla scena, dopo la scomparsa di Andreotti, Cossiga e di tanti altri", afferma Grillo. Il Capo dello Stato è, "che lo voglia o meno, il vero punto di riferimento di un governo di nani - prosegue - Un'alternanza al Quirinale avrebbe prodotto un cambiamento, un'uscita da una situazione cristallizzata, così non è stato".



"Nessuno è insostituibile" - "Napolitano ha creduto che un governo delle larghe intese potesse impedire il crollo del Paese. Invece ha ottenuto l'effetto contrario", è la diagnosi di Grillo. "Ma nessuno, e Napolitano lo sa meglio di altri, è insostituibile. Lui è oggi, che lo voglia o meno, il garante di una situazione politica destinata al fallimento che ha consentito e avallato - conclude il leader M5S - Gli chiedo un passo indietro, il passaggio del testimone a un altro presidente che deciderà se sciogliere le Camere o proporre scenari di governo diversi da quello attuale che è insostenibile come Napolitano stesso probabilmente ammetterebbe in privato".



"In 100 giorni Letta ha prodotto il nulla" - Grillo non risparmia critica neppure al premier. "I cento giorni di Letta - attacca - hanno prodotto il nulla sotto vuoto spinto in un momento in cui occorrevano azioni immediate e forti per rilanciare l'economia, proteggere le famiglie disagiate e contrattare la nostra posizione in Europa". "Prima dell'insediamento del governo si discuteva della necessità di fare in fretta, il più in fretta possibile, sotto l'urgenza dei problemi - aggiunge - Poi, il silenzio, il rinvio, gli annunci e il tentativo di cambiare la Costituzione senza alcun motivo".