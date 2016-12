foto Ap/Lapresse

13:44

- "Il fatto in sè è ovviamente gravissimo e senza precedenti". "Gli organi competenti dovranno urgentemente verificare l'accaduto che non potrà non avere dei concreti riflessi sulla valutazione della sentenza emessa". Lo dichiara l'avvocato di Berlusconi, Niccolò Ghedini, in merito all'intervista del giudice Antonio Esposito. Intanto il quotidiano il Mattino conferma e si dice pronto a dimostrare la veridicità dell'articolo.