Santanchè: "Berlusconi andrà in carcere, non sceglierà nessuna misura alternativa"

17:40 - Secondo Daniela Santanchè, Silvio Berlusconi non chiederà "né gli arresti domiciliari, né la messa in prova, né l'affidamento ai servizi sociali. Berlusconi va in carcere, gli italiani devono sapere che si mette in carcere un uomo come Silvio Berlusconi". Sulla possibile richiesta della grazia al presidente Napolitano, la Santanché aggiunge che "al Colle non abbiamo chiesto nulla, non siamo abituati a chiedere ma a dare".