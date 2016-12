Grillo: "Mai alleanze con il Pd né col Pdl"

foto LaPresse Correlati L'M5S: "Se Letta cade, contatti con il Pd" 20:38 - Beppe Grillo torna a escludere una maggioranza, formata da Pd e M5S, alternativa al governo. "Pdl e pdmenoelle pari sono. Non c'è alcuna possibilità per me di allearmi né con uno, né con l'altro, né di votargli la fiducia. Hanno la stessa identica responsabilità verso lo sfascio economico, sociale e morale del nostro Paese", scrive il leader del Movimento sul suo blog. Grillo bolla come "giornalismo da bar" quello che ha parlato di una sua apertura. - Beppe Grillo torna a escludere una maggioranza, formata da Pd e M5S, alternativa al governo. "Pdl e pdmenoelle pari sono. Non c'è alcuna possibilità per me di allearmi né con uno, né con l'altro, né di votargli la fiducia. Hanno la stessa identica responsabilità verso lo sfascio economico, sociale e morale del nostro Paese", scrive il leader del Movimento sul suo blog. Grillo bolla come "giornalismo da bar" quello che ha parlato di una sua apertura.

"Giornalismo da bar" - "Qualche pennivendolo si aggira nei bar della Sardegna, in alcuni dove non sono neppure mai stato, per attribuirmi aperture al pdmenoelle. Siamo arrivati al giornalismo da bar - scrive Grillo sul suo blog - Le pressioni per un'alleanza del M5S con il pdmenoelle con articoli inventati di sana pianta durano dal giorno dopo le elezioni politiche. Vi prego di smetterla. Mai con il pdl, mai con il pdmenoelle", conclude il leader dei Cinque Stelle.