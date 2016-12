foto LaPresse

15:33

- In caso di rinascita di, senatore del Pdl, non seguirànel nuovo partito. "E' legittimo che chi ha fondato FI voglia tornarci", ha detto. "Se rifonderanno questo partito - ha poi aggiunto - ne prenderò atto, ma chi come me ha aderito solo al Pdl, un partito popolare di ispirazione cristiana che fa parte del Ppe, è giusto che rimanga nel Pdl e che ci siano Forza Italia da un lato e il Pdl dall'altro".