A causa delle offese ricevute da esponenti leghisti, il ministro aveva declinato l'invito alla festa del Carroccio dopo aver chiesto, come condizione per partecipare, un deciso intervento in sua tutela del segretario, Roberto Maroni, che però non c'è stato.



Tosi ha invece porto alla Kyenge "le mie scuse se qualcuno della mia parte politica l'ha offesa e se qualcuno non le ha fatte" e le ha espresso "la solidarietà della città di Verona e la mia personale per gli insulti che le sono stati rivolti".



"Il messaggio del sindaco di Verona - ha replicato il ministro - ha la sua importanza, ma sappiamo anche che importanza ha il messaggio di un leader politico, di un partito politico". La Kyenge ha sottolineato di aver avuto "tre mesi di attacchi" e per questo aveva chiesto un'azione a Maroni, "al leader, al capo della Lega, per porgli fine, per smarcare anche tutte le persone che negli ultimi tempi" l' hanno bersagliata con offese. "Il messaggio non è arrivato e quindi - ha ricordato - ho lasciato una sedia vuota all'iniziativa della Lega. Non sono andata alla festa della Lega Nord per un confronto con il governatore Zaia. E' vero - ha concluso -: io aspettavo una dichiarazione di Maroni. E non sarà più una dichiarazione che aspetto io ma, il Paese la aspetta".



La Ue al fianco della Kyenge - ''Sono rattristata nel vedere che il ministro Kyenge e' stato obiettivo di commenti razzisti incredibilmente offensivi e ingiustificabili. Ho un enorme rispetto per il modo in cui affronta tali attacchi''. Lo ha detto il commissario Ue agli affari interni Cecilia Malmstrom, aggiungendo: ''La sua dignita', serenita' ed intelligenza sono davvero impressionanti. Sostengo il suo lavoro ed il suo impegno per i diritti dei migranti e spero che la sua nomina possa essere un passo avanti per l'Italia".



"Incoraggio dibattiti aperti basati su dati di fatto e conoscenza, e condotti in uno spirito di rispetto reciproco. E come lo stesso ministro Kyenge ha detto, spero che possiamo vedere un dibattito rispettoso su questi argomenti in Italia'', conclude il commissario Malmstrom.