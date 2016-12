foto Ansa

18:37

- "Il governo deve andare avanti per approvare i provvedimenti economici, non ci spinge l'interesse particolare ma l'interesse della nostra Italia". Lo ha affermato Silvio Berlusconi dal palco in via Plebiscito a Roma. "Io sono qui, io resto qui, io non mollo - ha ribadito -. Pdl e Forza Italia sono l'unico baluardo che abbiamo contro un regime illiberale e giustizialista". E poi: "La Carta dice che la sovranità appartiene al popolo e non ai pm".