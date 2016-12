Sit-in Pdl, Berlusconi: "Io non mollo"

Concluso il sit-in del Pdl a Roma. Alla manifestazione a sostegno di Silvio Berlusconi dopo la sentenza della Cassazione sul processo Mediaset sono giunti pullman provenienti da tutta Italia. Nei pressi di Palazzo Grazioli e nel centro storico si sono radunati gruppi di persone con bandiere del partito e di Forza Italia. Sul palco di via Plebiscito, Berlusconi ha ribadito: "Io sono innocente, continueremo a combattere per la democrazia".

20:14 Lupi: direttore Famiglia Cristiana vuole distruggere Berlusconi

"Dal direttore di un giornale che si chiama Famiglia Cristiana, ci saremmo aspettati maggiore attenzione alle sorti di un popolo, della democrazia, della rappresentanza popolare e del voto di milioni di italiani espressi in una leadership. Evidentemente, invece, a don Sciortino da tempo interessa solo una cosa: abbattere Berlusconi". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi.

20:13 Vicesindaco risponde a Cicchitto

"L'onorevole Cicchitto ha dato del cretino al sindaco Ignazio Marino? Potrebbe essere un'offesa ma detta da lui non risulta essere così". Lo afferma in una nota il vicesindaco di Roma, Luigi Nieri.

19:55 Pd: solito Berlusconi

"E' il solito Berlusconi, con la solita doppiezza, che da una parte rassicura e fa la vittima, e dall'altra minaccia e usa toni inaccettabili verso la magistratura". Questo il commento di ambienti del vertice Pd. "L'orizzonte è il suo interesse e non l'Italia. Mentre dice che il governo deve andare avanti, si comporta per logorarlo", affermano.

19:48 Monetine contro un "dissidente"

Momenti di tensione poco dopo la fine del discorso di Silvio Berlusconi in via del Plebiscito, quando una donna ha esposto in piazza Venezia un cartello con su scritto 'Via i condannati dal Parlamento?. Alcuni dei sostenitori di Berlusconi hanno urlato contro di lei, definendola una "provocatrice" e qualcuno ha lanciato contro la donna delle monetine. Solo l'intervento di alcuni agenti ha evitato ulteriori tensioni.

19:42 Letta: bene sostegno Berlusconi

A fronte del ribadito sostegno al governo, "avremo modo di verificare i fatti concreti nei prossimi giorni". Questa la reazione del presidente del Consiglio che trapela da Palazzo Chigi sul discorso di Berlusconi. Tenendo conto, si sottolinea, che "quella che si apre e' una settimana cruciale" per i provvedimenti da approvare.

19:41 Camusso: Berlusconi è disinteressato del Paese

"Lo vedo prigioniero delle sue sorti personali e disinteressato del Paese": così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, ha risposto a una domanda dei giornalisti su Berlusconi, prima di partecipare a un incontro al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta.

19:17 "Silvio martire per libertà"

"Silvio martire per la libertà","W Silvio siamo con te" e "Con Silvio per la libertà". Sono alcuni delle scritte stampate su cartelli che si leggono un po' ovunque tra i manifestanti del sit-in contro la condanna di Silvio Berlusconi nel processo Mediaset. Tra gli striscioni anche uno dalla scritta "Adesso condannateci tutti" e quasi esclusivamente bandiere di Forza Italia sventolate con grande enfasi.

19:15 Carfagna: un discorso intenso ed emozionante

"Un discorso intenso ed emozionante. Silvio Berlusconi ha rassicurato sulla tenuta del governo per le riforme e ha dato la speranza al popolo dei moderati". Così su Twitter la portavoce del gruppo Pdl alla Camera dei deputati Mara Carfagna.

18:59 Berlusconi rientra a Palazzo Grazioli

Dopo aver terminato nel suo intervento Silvio Berlusconi èrientrato a palazzo Grazioli ed in questo mento si è fermato nell'atrio del Palazzo con lo stato maggiore del partito.

18:50 Assessore: Berlusconi rimetta pali segnaletica

"In una galleria fotografica pubblicata oggi online si vede un gruppo di operai intenti a rimuovere alcuni pali della segnaletica verticale per fare posto al palco della manifestazione del Pdl in via del Plebiscito, sotto la residenza romana di Silvio Berlusconi. Se fosse tutto confermato sarebbe cosa di gravita' inaudita, che si aggiunge alla vicenda del palco non autorizzato". Cosi' l'assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Paolo Masini. "Con l'arroganza che lo ha contraddistinto, Berlusconi continua a gestire il bene comune come se fosse casa propria - ha aggiunto - Proporrò personalmente, come stiamo facendo per chi imbratta i nostri muri, che sia Berlusconi in persona a ripristinare i pali stessi all'interno delle misure alternative al carcere, come lavori socialmente utili".

18:49 Persone in lacrime dopo il discorso di Berlusconi

Prima e dopo il discorso di Berlusconi via del Plebiscito davanti a palazzo Grazioli è un tripudio di bandiere e di inni, ma anche di tanta gente in lacrime che ha urlato il nome di 'Silvio' e si è commossa durante il suo discorso. Alcuni si disperano per non essere riusciti a stringergli la mano nonostante fossero da ore ad aspettare davanti alle transenne, altri sono euforici per "la giornata più bella della loro vita".

18:43 Berlusconi: mai fatta falsa fatturazione

"Non c'è mai stata una falsa fatturazione in Mediaset. Io facevo il presidente del Consiglio e non telefonavo al centralino di Mediaset per evitare che mi dessero addosso per il conflitto di interesse. Allora che senso ha una sentenza che mi attacca come azionista di un'impresa quotata in borsa? Si dovrebbero attaccare tutti gli azionisti. E' una sentenza che non considera il fatto che io fossi fuori dalla Tv da 20 anni. Mi hanno dato 4 anni di carcere e l'interdizione dai pubblici uffici per una presunta evasione di 7 milioni e 300 mila euro negli anni in cui Mediaset ne ha versati 567 milioni di tasse. E ove ci fossero 7 milioni, in appello ho pagato una multa di 10 milioni quindi lo Stato semmai è già stato rimborsato". Lo ha spiegato Silvio Berlusconi, dal palco della manifestazione del Pdl.

18:40 Municipio: segnali divelti per mettere palco

"I segnali stradali divelti per montare il palco di via del Plebiscito per la manifestazione del Pdl rappresentano un gesto di disprezzo del patrimonio pubblico che non possiamo tollerare". Lo afferma, in una nota, il presidente del I municipio della capitale Sabrina Alfonsi. "I vigili urbani del I Gruppo - aggiunge - si sono attivati immediatamente per verificare la situazione, sui loro verbali prenderemo provvedimenti".

18:38 Berlusconi: io resto qui

"La magistratura ha tentato di buttarmi fuori per 20 anni dalla politica, ora hanno raggiunto il loro traguardo". Lo ha affermato Silvio Berlusconi dal palco in via Plebiscito a Roma. Ma "io sono qui, io resto qui, io non mollo - ha ribadito -. Pdl e Forza Italia sono l'unico baluardo che abbiamo contro un regime illiberale e giustizialista". E poi: "La Carta dice che la sovranità appartiene al popolo e non ai pm".

18:27 Berlusconi: io sono innocente

"Vi devo dire, guardandovi negli occhi come ho fatto con i giudici, che io sono innocente!". Lo afferma Silvio Berlusconi dal palco in via del Plebiscito.



