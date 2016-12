foto Ansa

13:30

- "Nonostante faccia parte della delegazione di governo, sarò presente con assoluta convinzione alla manifestazione a Roma degli elettori del Pdl". Così il sottosegretario dalla presidenza del Consiglio, Michaela Biancofiore, conferma che sarà in piazza per sostenere il leader Pdl, malgrado la decisione dei ministri di non partecipare per "opportunità istituzionale". "Il bene che voglio a Silvio Berlusconi - aggiunge - viene prima di una poltrona".