19:50

- Sono circa 500 i pullman attesi domani da varie parti d'Italia nella Capitale per la manifestazione organizzata dal Pdl a sostegno di Silvio Berlusconi, dopo la sentenza della corte di Cassazione che ha confermato la condanna a quattro anni per frode fiscale. Lo riferiscono fonti di via dell'Umiltà. Il sit-in si terrà in via del Plebiscito e i pullman con a bordo i manifestanti giungeranno negli snodi di trasporto principali di Roma.