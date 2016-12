foto Ansa

17:19

- "La nostra fortissima indignazione, ancora più ampia e profonda di quanto si poteva prevedere per la condanna di Silvio Berlusconi, non sfocerà in rabbia né in comportamenti non consoni alla nostra tradizione moderata". E' la rassicurazione dell'ex presidente del Senato, Renato Schifani (Pdl), che replica a Pier Luigi Bersani (Pd) assicurando che non c'è "nessun avventurismo".