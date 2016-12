Mediaset, Anm: insulti inaccettabili

foto Ap/Lapresse Correlati Berlusconi: esecuzione pena con sospensione

19:15 - Sono "inaccettabili e vanno respinti con fermezza gli insulti e gli attacchi verbali rivolti ai magistrati, fino alla Corte di Cassazione, insulti e attacchi che si risolvono in un'aggressione nei riguardi dell'intera magistratura". Lo afferma l'Anm, a fronte delle "dichiarazioni diffuse" dopo la sentenza della Cassazione sul processo Mediaset, che ha confermato la condanna di Silvio Berlusconi.

L'Associazione nazionale magistrati sottolinea che, "se è lecita la critica nei confronti dei provvedimenti giudiziari, specialmente quando questa provenga da quanti sono direttamente destinatari della condanna, tuttavia sono inaccettabili e vanno respinti con fermezza gli insulti e gli attacchi verbali rivolti ai magistrati".



L'Anm, in una nota firmata dal presidente dell'associazione Rodolfo Sabelli, dal vice presidente Valerio Savio e dal segretario generale Maurizio Carbone, esprime "solidarietà ai colleghi offesi, i quali alla scompostezza dei toni hanno opposto un responsabile silenzio".



"Va sottolineato - conclude l'Anm - che la Corte di Cassazione con la sentenza e la procura generale nella requisitoria hanno riconosciuto la correttezza del processo e delle decisioni assunte (ad eccezione del profilo concernente la durata della pena accessoria), con ciò escludendo qualsiasi accanimento giudiziario o atteggiamento pregiudiziale".



Epifani: Senato rispetti la sentenza - ''Sarebbe singolare che si votasse in difformita' da una sentenza della corte di Cassazione, l'organo supremo che mette la parola fine alle sentenze e ai processi''. Così il segretario del Pd Guglielmo Epifani ha risposto a chi gli chiedeva come si comportera' il Pd al Senato sul voto per la decadenza di Berlusconi.