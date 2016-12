Berlusconi, a ottobre scelta pena

17:30 - Arrivato in Senato l'estratto esecutivo della sentenza della Cassazione che ha condannato in via definitiva Silvio Berlusconi. Ora Palazzo Madama dovrà esprimersi sull'incandidabilità del leader del Pdl e sulla sua eventuale decadenza da senatore. Intanto, secondo quanto emerso, Berlusconi dovrebbe usufruire di tutto il tempo utile, quindi fino al 15 ottobre, per decidere se avanzare o meno richiesta di misure alternative al carcere.