Letta: "Più lavoro grazie alla cultura"

foto LaPresse 14:28 - "Vogliamo dare un messaggio forte che riguarda i giovani e la cultura. Una misura riguarda un'opportunità per i giovani e la cultura". Lo ha detto il premier Letta, illustrando il decreto "Valore Cultura": "è un'opportunità di lavoro offerta a 500 giovani per un periodo determinato di tempo", ha detto. Il dl sui beni culturali prevede poi una articolo per la "valorizzazione di Pompei" che dà una "grande risposta al mondo", ha aggiunto Letta.

Letta: "Basta con le Fondazioni con l'acqua alla gola" - Tra gli interventi a sostegno della cultura contenuti nel decreto anche quello sulle Fondazioni Liriche. "Abbiamo valutato fosse necessario intervento complessivo per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche: un tema che si è avvitato in situazione di grande difficoltà - ha spiegato il premier -. Le Fondazioni Liriche devono non aver continuamente l'acqua alla gola e quindi il decreto legge salva le Fondazioni e dà loro prospettiva di stabilità essenziale".



Bray: "Per Pompei ci sarà una sovrintendenza speciale" - Quanto agli interventi per il Pompei, il ministro della Cultura, Massimo Bray, ha spiegato che è prevista la nascita di una sovrintendenza speciale :"Nascerà un Progetto Pompei per le iniziative di coordinamento fuori dal sito archeologico, ci sarà un direttore generale che garantirà il rispetto degli impegni relativamente ai bandi per Pompei che avrà una sua sovrintendenza speciale, con Ercolano e Stabia".