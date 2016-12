foto Ap/Lapresse

- "Dietro le indegne provocazioni" di Epifani e di Bersani "si nasconde il tentativo del Pd di staccare la spina al governo per via delle lacerazioni interne che gli impediscono un appoggio coeso a Letta". Commenta così le reazioni alla sentenza su Berlusconi il capogruppo Pdl al Senato Renato Schifani, assicurando: "Non abbocchiamo. Per noi prevale la responsabilità nell'interesse del Paese. Oggi faremo il punto nell'incontro con Berlusconi".