Boldrini: "Basta offese alla Kyenge, dimostrano che il Paese ancora non è pacificato"

Insulti Kyenge, indagato Roberto Calderoli

Kyenge, Calderoli: "Mi scuso per le mie parole"

Calderoli: "Kyenge? Penso a un orango" 11:47 - Se ancora oggi ci sono "uomini delle istituzioni che offendono e deridono una donna nera che fa bene il suo mestiere di ministro", non si può "pensare che questo Paese sia pacificato". A sostenerlo è il presidente della Camera, Laura Boldrini, alla commemorazione della strage di Bologna. "L'intolleranza genera mostri - ha proseguito - e a questi mostri dobbiamo sempre sapere opporre il senso alto della nostra civiltà".

Per il presidente della Camera è fondamentale rifiutare "le provocazioni, non cadendo nella trappola dell'odio. Il Paese ha bisogno di più coesione non di più odio". In tanti hanno voluto al termine del discorso avvicinare Boldrini che è stata più volte applaudita con affetto e calorosamente.