- "Diremo agli italiani di darci la maggioranza per modernizzare il Paese a partire dalla riforma più indispensabile che è quella della giustizia per evitare che un cittadino sia privato della libertà". Lo afferma Silvio Berlusconi in un videomessaggio dopo la sentenza della Cassazione nel processo Mediaset. "Dobbiamo continuare la nostra battaglia" e insieme ai "giovani migliori e con le energie migliori rimetteremo in piedi Forza Italia".