Berlusconi: "Accanimento giudiziario mai visto"

La magistratura "ha preteso di assurgere un ruolo rinnovamento morale in nome di una presunta innovazione etica".



"Diremo agli italiani di ridarci la maggioranza" - "Diremo agli italiani di darci la maggioranza per modernizzare il Paese a partire dalla più indispensabile che è quella della giustizia per evitare che un cittadino sia privato della libertà", afferma Berlusconi nel videomessaggio.



"Resteremo in campo, con Forza Italia" - "Dobbiamo continuare la nostra battaglia di libertà restando in campo", ha detto ancora, chiamando a raccolta "i giovani migliori e le energie migliori". "Insieme a loro rimetteremo in piedi Forza Italia".



"Mai socio occulto di alcuno e mai frode fiscale" - "Io non mai stato socio occulto di alcuno, non ho ideato mai un sistema di frode fiscale non esiste una falsa fattura né un fondo occulto che riguardi me e la mia famiglia. Viviamo in un Paese in cui la maggior parte dei crimini non vengono perseguiti. Io sono fiero di aver creato con le mie sole capacità un gruppo imprenditoriale avendo l'orgoglio di non aver mai licenziato uno solo dei miei collaboratori. Sono fiero di aver contributo alla ricchezza del Paese".



"Vent'anni di sacrifici e questo è il premio" - "In cambio di un impegno di 20 anni qual è il premio? Accuse sul nulla e una sentenza che mi toglie la libertà e i miei diritti politici", ha ribadito il leader del Pdl, lamentando che "così l'Italia riconosce i sacrifici e l'impegno dei suoi cittadini migliori".



"Gli italiani aprano gli occhi e la prossima volta ci votino" - "Dal male cerchiamo come sempre di fare uscire un bene: ora spero che i miei 50 processi e questa sentenza facciano aprire gli occhi agli italiani che non sono stati consapevoli della realtà del Paese e che hanno sprecato il loro voto". Silvio Berlusconi, appellandosi soprattutto a chi si è astenuto alle scorse elezioni, si è augurato che "tutti insieme si possa recuperare la vera libertà".



"Privato della libertà per una sentenza basata sul nulla" - "In cambio dell'impegno che ho profuso nel corso di quasi vent'anni a favore del mio Paese, giunto ormai quasi al termine della mia vita attiva, ricevo in premio delle accuse e una sentenza fondata sul nulla assoluto, che mi toglie addirittura la mia libertà personale e i miei diritti politici".