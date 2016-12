foto Reuters

22:00

- "Esprimo piena adesione alle parole del presidente Napolitano sul pronunciamento della Cassazione". Lo afferma il premier, Enrico Letta, in una dichiarazione dopo la sentenza del processo Mediaset. "La strada maestra - aggiunge - è il rispetto per la magistratura e per le sue sentenze. Per il bene del Paese è necessario far prevalere in tutti l'interesse dell'Italia rispetto agli interessi di parte".