foto LaPresse

21:40

- La sentenza della Cassazione "non può che lasciare sgomenti. Vi erano solidissime ragioni ed argomenti giuridici per pervenire ad una piena assoluzione" di Silvio Berlusconi. Lo dicono i legali del leader del Pdl Coppi, Ghedini e Longo. "Valuteremo e perseguiremo ogni iniziativa utile anche nelle sedi europee per far sì che questa ingiusta sentenza sia radicalmente riformata".