foto Ansa

21:15

- "Come annunciato, sto andando a rimettere il mio mandato di sottosegretario nelle mani del presidente Berlusconi che per quella carica mi ha indicato all'interno del governo Letta da lui fortemente voluto". Lo afferma in una nota Michaela Biancofiore, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri dopo la sentenza Mediaset in Cassazione. "La condanna del maggior contribuente per frode fiscale è l'Apocalisse d'Italia", ha aggiunto.