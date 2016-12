foto Tgcom24

20:53

- "La strada maestra da seguire è sempre stata quella della fiducia e del rispetto verso la magistratura". Lo afferma il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo la sentenza Mediaset con la condanna a 4 anni di reclusione per Silvio Berlusconi in Cassazione. "In questa occasione il clima è stato più rispettoso e disteso e penso che ciò sia stato positivo per tutti. Ora auspico l'esame della riforma della giustizia", ha aggiunto.