Cecile Kyenge non va alla festa della Lega Nord

L'invito rivolto alla Kyenge era per la Festa della Lega Nord dell'Emilia Romagna prevista per la sera del 3 agosto a Milano Marittima. "Nei giorni scorsi - ricorda il portavoce - il ministro aveva chiesto al segretario nazionale della Lega Nord Roberto Maroni un suo intervento, chiaro e pubblico per stigmatizzare i molti, troppi attacchi rivolti contro di lei da esponenti di quel partito; non essendo pervenuto il suddetto intervento, la stessa ha deciso di declinare l'invito".



Zaia disposto ad andare alla festa del Pd per un confronto - "Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Il ministro Kyenge non viene alla nostra festa? Vado io alla festa del Pd, sono disponibilissimo a confrontarmi con lei in quella sede sui temi dell'immigrazione e dell'integrazione". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, dopo il rifiuto del ministro Cecile Kyenge al dibattito alla festa leghista di Cervia.