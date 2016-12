foto Ansa

16:40

- La Camera rischia di non iniziare domani, come previsto, l'esame della proposta di legge per modificare il finanziamento pubblico ai partiti. In commissione le trattative tra Pd e Pdl sarebbero ancora in alto mare e questo metterebbe a rischio il voto sul mandato al relatore del testo, previsto al massimo per stasera. In caso di nulla di fatto, sarebbe impossibile avviare domani mattina la discussione generale in Aula sul provvedimento.