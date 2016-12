F35, il Tar respinge il ricorso del Codacons contro l'acquisto dei cacciabombardieri

foto Ansa Correlati F35, interviene il Consiglio di Difesa: "Spetta al governo decidere sull'acquisto"

F35, alla Camera passa la mozione della maggioranza: no dietrofront ma seria verifica

F-35, che cos'è l'aereo più costoso di sempre 12:46 - Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta del Codacons di sospendere il contratto di acquisto degli F35 da parte dell'Italia. Secondo i giudici, la natura politica degli atti impugnati non rende valido il ricorso dell'associazione consumatori. "Appare configurabile la natura politica degli atti impugnati - si legge nelle motivazioni del rigetto - e dunque la loro conseguente insindacabilità da parte del giudice amministrativo". - Ilha respinto la richiesta deldi sospendere ilda parte dell'Italia. Secondo i giudici, la natura politica degli atti impugnati non rende valido il ricorso dell'associazione consumatori. "Appare configurabile laimpugnati - si legge nelle motivazioni del rigetto - e dunque la loro conseguenteda parte del giudice amministrativo".

Codacons: "Ricorso contro lo spreco di soldi pubblici" - Alla base dell'iniziativa del Codacons, "lo spreco di soldi pubblici insito nella dotazione di cacciabombardieri da parte dell'Italia, ma anche la mancata rispondenza del programma all'interesse pubblico, e l'assenza di sostenibilità e proporzionalità rispetto alle disponibilità di denaro pubblico, in un periodo di pesante crisi economica per il nostro Paese e di spending review generalizzata".



Codacons: "Abbandonati dai partiti, presenteremo ricorso" - "Certo è - ha commentato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - che ha pesato l'assenza dei partiti a sostegno del nostro ricorso. Soprattutto di quelli come il M5S che grida sempre allo scandalo ma poi non si presenta a difendere i cittadini. Nel merito della decisione del Tar, è assurdo ritenere "politici" gli atti relativi alla questione degli aerei da comprare. Presenteremo appello al Consiglio di Stato".