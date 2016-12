Legge elettorale, a ottobre il voto della Camera

foto Twitter Correlati Laura Boldrini: "Subito riforma legge elettorale" 08:56 - La riforma della legge elettorale approderà a settembre alla Camera e sarà votata entro i primi di ottobre: è stata infatti approvata all'unanimità la dichiarazione di urgenza dalla Conferenza dei Capigruppo, in base alla quale il testo resterà in Commissione al massimo per un mese. "Ora ognuno dovrà assumersi le sue responsabilità. Io sono 'No Porcellum'", ha commentato il premier Enrico Letta su Twitter. - La riforma della legge elettorale approderà a settembre alla Camera e sarà votata entro i primi di ottobre: è stata infatti approvata all'unanimità la dichiarazione di urgenza dalla Conferenza dei Capigruppo, in base alla quale il testo resterà in Commissione al massimo per un mese. "Ora ognuno dovrà assumersi le sue responsabilità. Io sono 'No Porcellum'", ha commentato il premier Enrico Letta su Twitter.

"Soddisfazione" per l'unanimità è stata manifestata, al termine della riunione, dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini. "In questo modo - ha spiegato - sarà possibile arrivare al voto per gli inizi di ottobre". Il governo ha accolto con soddisfazione l'inserimento dei provvedimenti nel calendario di agosto alla Camera.



Finanziamento partiti, legge in Aula dal 2 agosto - L'Aula della Camera esaminerà il 2 agosto la legge sul finanziamento pubblico ai partiti. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. La votazione sul testo sarà tra l'8 ed il 9 agosto.



Omofobia e diffamazione, testi alla Camera dal 5 agosto - La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha poi stabilito che la Camera avvierà la discussione generale sulle norme per il contrasto dell'omofobia dal 5 agosto. Anche in questo caso la votazione del testo avrà luogo tra l'8 ed il 9 agosto. Stesse date per il ddl sulla diffamazione a mezzo stampa.