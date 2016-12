foto LaPresse

17:06

- "Manca nel tessuto della sentenza un elemento probatorio che Silvio Berlusconi possa aver partecipato al reato proprio". Così Niccolò Ghedini, uno dei legali del leader Pdl, in Cassazione nel corso dell'udienza per il caso Mediaset. "Questo è un processo vissuto sempre sul filo della prescrizione, come se si dovesse prescrivere un giorno per l'altro", ha sottolineato l'avvocato nelle battute iniziali della sua arringa.