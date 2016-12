Mediaset, domani il verdetto

Bisognerà aspettare domani pomeriggio per conoscere la sentenza del processo Mediaset. Oggi, dopo la requisitoria del pg della Cassazione, le arringhe dei difensori. Soltanto a mezzogiorno di giovedì il collegio tornerà a riunirsi in camera di consiglio dopo una breve udienza in mattinata per altre cause.

19:30 Palazzo Grazioli, domani manifesta l'Esercito di Silvio

Domani alle 17 l' "Esercito di Silvio" chiama tutti i sostenitori di Berluconi a raccolta a Roma, davanti a Palazzo Grazioli, per manifestare vicinanza e solidarietà al leader del Pdl. A dare l'annuncio è il numero uno della formazione, Simone Furlan, che spiega: "Abbiamo voluto rispettare fino in fondo la linea di grande responsabilità e pacificazione assunta dal presidente Berlusconi, non organizzando azioni che avrebbero potuto creare tensioni durante l'udienza della cassazione. E' il momento di far capire che nessuno può toccare il presidente Berlusconi senza che il suo esercito si attivi".

18:44 Coppi, non c'è reato, si annulli la sentenza

"Chiedo che la sentenza venga annullata perché il fatto così come prospettato in mancanza di una violazione di una specifica norma antielusiva non è reato, è penalmente irrilevante". Lo ha detto Franco Coppi, legale di Silvio Berlusconi nell'arringa in Cassazione al processo Mediaset.

18:24 Coppi: Berlusconi andava assolto in primo grado

"Ci aspettavamo l'assoluzione di Berlusconi fin dal primo grado'': lo ha detto il professor Franco Coppi, legale dell'ex premier, in uno dei passaggi della sua arringa. Per Coppi in questo processo c'è stato un ''rigetto immotivato delle richieste difensive'' e la sentenza d'appello ''è caratterizzata dal pregiudizio'' verso Berlusconi.

16:58 Ghedini: manca prova correità di Berlusconi

''Manca nel tessuto della sentenza un elemento probatorio che Berlusconi possa aver partecipato al reato proprio''. Lo ha detto uno dei legali di Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini, nella sua arringa in Cassazione nel corso dell'udienza per il processo Mediaset.

15:58 La sentenza domani pomeriggio

E' attesa per domani pomeriggio la sentenza del processo Mediaset. Domani, intorno a mezzogiorno, il collegio tornerà a riunirsi in camera di consiglio dopo aver tenuto una breve udienza, alle ore 10, per altre cause già fissate. Questa sera termineranno le arringhe dei difensori. Lo si è appreso da fonti della Cassazione.

15:06 Coppi: per arringhe difensive almeno 5 ore

''Ci vorranno cinque ore, per lo meno''. E' la stima dei tempi per le arringhe dei due difensori di Berlusconi, Niccolò Ghedini e Franco Coppi, secondo lo stesso professor Coppi, che si è fermato con i giornalisti nella pausa dell'udienza del processo Mediaset.

13:55 Il pg Ciani: "Il verdetto? Non sono un indovino"

Il procuratore generale della Cassazione, Gianfranco Ciani, non si sbilancia in previsioni sul verdetto: "Bisognerà vedere come il collegio giudicante interpreterà quanto ha sostenuto nella sua requisitoria di ieri il rappresentante della procura, Antonio Mura. Io non faccio l'indovino".

13:46 Pg Cassazione: solo un "pecca" nella sentenza d'appello

Nella sua requisitoria di ieri il sostituto procuratore generale Antonello Mura ha ritenuto "non legittima la pena accessoria di cinque anni e solo questo aspetto la procura generale ha censurato" della sentenza Mediaset emessa lo scorso 8 maggio dalla corte d'appello di Milano. Così il procuratore generale della Cassazione, Gianfranco Ciani, ha circoscritto la richiesta di ieri del pg Mura di ridurre da cinque a tre anni la pena accessoria dell'interdizione inflitta all'ex premier Silvio Berlusconi.

13:06 Coppi: "Il pg non ha preso di petto i motivi del ricorso"

"La requisitoria non mi pare abbia preso di petto i nostri motivi di ricorso, ha più che altro ripercorso il processo". Lo ha detto in Cassazione Franco Coppi che, sui tempi della sua arringa, ha aggiunto: "Non credo di parlare due ore, parlerò circa un'ora e mezza".

12:50 Coppi: "Berlusconi qui? Non si farà vedere"

"Berlusconi qui? No, non si farà vedere, non ha motivo di venire qui", ha detto l'avvocato Franco Coppi, a margine dell'udienza in Cassazione, rispondendo ai cronisti.

12:46 Esposito: "Il verdetto anche domani"

"Prendo atto della vostra richiesta di stringere i tempi, ma noi non abbiamo problemi: la camera di Consiglio la possiamo iniziare stasera e poi possiamo anche aggiornarci a domani". Con queste parole il presidente Esposito ha preso atto della decisione delle difese degli imputati di accelerare i tempi delle arringhe, probabilmente per arrivare al verdetto già questa sera.

12:33 Ghedini: possibile che il verdetto arrivi in serata

"Io e il professor Coppi parleremo nel pomeriggio ed è possibile che la decisione della Cassazione arrivi in serata". Così ha detto Niccolò Ghedini parlando con i cronisti in un momento di pausa del processo Mediaset.

12:14 Il Biscione allarga le perdite a Piazza Affari

Dopo una prima parte della mattinata nel segno dell'incertezza, il titolo Mediaset cede ora l'1,01% a 3,31 euro a Piazza Affari.

