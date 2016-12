foto Ansa

21:01

- Proseguirà domani mattina alle 9.30, con le arringhe degli avvocati difensori, l'udienza del processo Mediaset in Cassazione. Sono sette i legali che dovranno prendere la parola. Non si esclude che il verdetto possa arrivare in serata. Altrimenti slitterà a giovedì anche se la Sezione Feriale ha già in calendario altre udienze per dopodomani. L'udienza è terminata con l'arringa dell'Avvocatura di Stato, che ha chiesto la conferma delle pene.