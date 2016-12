Dl svuotacarceri, no all'arresto per stalking

foto LaPresse Correlati Soldi ai partiti, Letta: "Niente passi indietro" 13:48 - Con la modifica introdotta al Senato al dl "svuota-carceri" non solo non scatterà più la custodia cautelare in carcere per gli stalker, ma anche per chi finanzia illecitamente i partiti e chi rende falsa testimonianza. E' la conseguenza di un emendamento presentato dal gruppo Grandi autonomie e Libertà e poi approvato a Palazzo Madama. Da Pd e Pdl richieste per reintrodurre l'arresto per stalking. - Con la modifica introdotta alal dl "" non solo non scatterà più lain carcere per gli, ma anche per chie chi rende. E' la conseguenza di un emendamento presentato dal gruppoe poi approvato a. Darichieste per reintrodurre l'arresto per stalking.

La settimana scorsa, in commissione Giustizia del Senato e poi in Aula, è stata approvata una proposta di modifica al decreto cosiddetto "svuota-carceri" che aumenta il tetto massimo, perché scatti la custodia cautelare in carcere, dai 4 a 5 anni. A presentarlo è stato Lucio Barani, del gruppo Gal; ha poi ricevuto parere favorevole del governo ed è stato approvato dall'intera maggioranza.



Le conseguenze di questa modifica alla quale sembra che il Pdl non voglia proprio rinunciare, sono di una certa importanza: non solo non ci sarà più il carcere preventivo per chi commette il reato di stalking, ma anche per chi finanzia illecitamente i partiti, per l'abuso d'ufficio (la pena massima di questo reato era stata portata a 4 anni nella precedente legislatura), per chi rende false informazioni ai pm.



Si "salvano" dalla custodia cautelare anche i reati di favoreggiamento, contraffazione, introduzione nello Stato e vendita di marchi contraffatti. Sono tutti reati per i quali è prevista una pena massima di 4 anni. Mentre ormai il tetto perché scatti la custodia cautelare in carcere è di 5 anni.



L'emendamento Pdl per il carcere agli stalker - In commissione Giustizia della Camera ora si vorrebbe modificare il testo del decreto per tornare alla versione licenziata dal governo. Intanto, un emendamento a firma dei deputati Pdl, Costa, Sisto, Carfagna e Chiarelli aumenta la pena massima per il reato di stalking a cinque anni di reclusione. In questo modo, se l'emendamento passasse, sarebbe comunque possibile applicare le misure cautelari personali allo stalker. Ma il tempo stringe visto che il decreto è atteso nell'Aula di Montecitorio per mercoledì.