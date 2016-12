foto Ansa

19:22

- I Servizi segreti non hanno saputo della presenza di Mukhtar Ablyazov e di sua moglie in Italia, né dell'espulsione della donna, in quanto il dissidente kazako non è un pericolo per la sicurezza nazionale. Lo scrive al Copasir il premier Enrico Letta, che si dice disponibile a una audizione sul tema dei Servizi segreti. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta senza ipotesi di reato né indagati sulle presunte omissioni legate al caso.