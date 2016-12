foto Ansa

14:49

- "Non penso ci saranno i terremoti". Lo ha detto ad Atene il premier, Enrico Letta, riguardo la sentenza del processo Mediaset in Cassazione. "Sono convinto che la situazione sia molto più stabile di come viene presentata", ha aggiunto. "Sono sempre stato sulla linea che non si commentano le sentenze e non la cambio a 24 ore".