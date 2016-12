Laura Boldrini: "Subito riforma legge elettorale"

foto LaPresse 17:18 - Le forze politiche devono obbedire al "dovere di coerenza e responsabilità procedendo in tempi rapidi alla modifica della legge elettorale". Il richiamo arriva dal presidente della Camera, Laura Boldrini. La quale, poi, non risparmia critiche ai grillini: "Alcuni comportamenti provocatori del deputati M5S potrebbero essere evitati", mentre le esternazioni di Grillo "danneggiano il Parlamento e i deputati M5S". - Le forze politiche devono obbedire al "dovere di coerenza e responsabilità procedendo in tempi rapidi alla modifica della legge elettorale". Il richiamo arriva dal presidente della Camera, Laura Boldrini. La quale, poi, non risparmia critiche ai grillini: "Alcuni comportamenti provocatori del deputati M5S potrebbero essere evitati", mentre le esternazioni di Grillo "danneggiano il Parlamento e i deputati M5S".

"Apprezzo impegno grillini, ma ci sia più convergenza" - Alla cerimonia del Ventaglio, Boldrini parla del suo rapporto con M5S: "C'è stata una fase di attestamento in cui ci si riconosce e ci si studia. Ho apprezzato l'impegno di quei deputati e nel lavoro con loro ho stabilito buone relazioni anche in conferenza dei capigruppo e nell'ufficio di presidenza. Per questo - sottolinea - a volte sorprende che nelle loro dichiarazioni alle agenzie di stampa si dia piu' evidenza alle divergenze che ai punti di convergenza. Io faccio esattamente il contrario". La presidente della Camera dice di aver apprezzato la difesa del personale di Montecitorio assunta recentemente da esponenti M5S: "Evidentemente - osserva - Montecitorio visto da vicino è ben altro che una tomba maleodorante".



"Eccesso decreti d'urgenza è patologia democrazia" - "Gli eccessi nella decretazione d'urgenza" rappresentano "una patologia strutturale che ha coinvolto un po' tutti i governi degli ultimi 20 anni" e "produce uno stato di sofferenza nel Parlamento, soprattutto nelle opposizioni".



"Caso Ablyazov getta discredito su Italia" - La vicenda Shalabayeva "ha portato grave discredito sull'Italia". "Rappresentanti di un Paese che non brilla per la difesa dei diritti umani ha preteso e ottenuto l'espulsione di una donna e della sua bambina senza che venissero fatti tutti gli accertamenti del caso", ha ribadito.



Mediaset, "processo non interferisca con politica" - "Credo che singoli casi giudiziari non debbano interferire nella vita delle istituzioni", ha continuato. "Qualunque sia la decisione della Cassazione", sulla sentenza Mediaset, ha precisato, "essa non dovrà avere ripercussioni sulle attività parlamentari".



Kyenge, "insulti non fermano battaglia culturale" - "Gli insulti non distraggono il ministro Kyenge dalla battaglia culturale che sta vincendo". La Boldrini condivide "il commento di tanti cittadini indignati e preoccupati per i sentimenti razzisti che coinvolgono proprio figure istituzionali. Ma ogni giorno svetta la reazione straordinaria di Cécile: la sua competenza, la sua ironia, il suo stile sono un esempio per tutti e attirano consensi sorprendenti".



"La legge di cittadinanza è sempre più necessaria" - Una legge sulla cittadinanza "è sempre più necessaria per mettere il Paese al passo con i percorso già fatto dalla società italiana''.



"Politica ha compreso che l'emarginanzione delle donne è uno spreco" - "Ci abbiamo messo un po' di tempo - 120 anni per la precisione - ma infine anche il giornalismo e la politica - ha spiegato - stanno aprendo gli occhi, stanno comprendendo che l'emarginazione delle donne è uno spreco di risorse del quale tutta la società paga prezzo, uomini inclusi".



"Istituzioni diano esempio" - Fare politica per tentare di riavvicinare la gente alle istituzioni significa anche fare "gesti simbolici" come quello di "rinunciare completamente ai voli di Stato". "E io l'ho fatto, probabilmente primo presidente della Camera a farlo. Spesso viaggio con treni, aerei di linea e low cost".



"Partiti rispettino norme di trasparenza" - I partiti devono rispettare regole chiare di trasparenza e rendicontazione. Le Camere varino nuove norme per il finanziamento. Fallire getterebbe un discredito ulteriore sul sistema politico e farebbe crescere l'indignazione dei cittadini".



Pensiero a vittime di Irpinia - "Un pensiero commosso a nome mio e dell'intera Camera dei deputati" per "le vittime della terribile tragedia" avvenuta ieri sera sull'autostrada Napoli-Bari è stato dedicato poi dalla presidente della Camera. "Oggi pomeriggio l'Aula renderà omaggio alle persone scomparse", ha aggiunto.