Province, il governo vara il ddl "svuota-poteri"

Passo in avanti per l'abolizione delle Province. E' stato infatti approvato dal Consiglio dei ministri il Disegno di legge che prevede la nascita delle Città metropolitane e la riorganizzazione delle unioni e delle fusioni dei Comuni, svuotando le Province dei loro poteri in vista dell'abolizione dalla Carta Costituzionale. Ora il ddl passerà all'esame della Conferenza Unificata per poi tornare al Consiglio dei ministri per il varo definitivo.

Marino: "Chiarire adesione a città metropolitane" - Alla seduta del governo ha partecipato anche il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che è stato ascoltato dai ministri sul tema della nascita delle città metropolitane. "Nella sostanza sono d'accordo sull'impianto della legge ma i termini di eventuale adesione a Roma Capitale di tutti comuni, data la complessità della provincia di Roma, devono essere meglio precisati", commenta. Marino spiega che "così com'è scritta la legge in questo momento un comune può aderire solo se confinante con altri comuni che hanno già aderito". I comuni poi dovranno aderire alla città metropolitana entro il 28 febbraio 2014 e il sindaco chiede che la data fissata per l'adesione sia "dinamica" per dare tempo di aderire anche ai comuni più lontani e non confinanti.