Rai, Agcom richiama Annunziata e Fazio

foto Ansa 17:00 - I programmi "In mezz'ora" di Lucia Annunziata e "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, nel ciclo 2013-2014, devono garantire "una maggiore presenza di esponenti del Pdl". Lo ha ordinato alla Rai l'Agcom per riequilibrare le presenze politiche nei talk show e garantire la par condicio. Il provvedimento non tocca invece "Ballarò" di Giovanni Floris, che è stato giudicato "non lesivo dei principi di pluralismo".

Questo il testo del comunicato diffuso dall'Autorità: "Il Consiglio dell’Agcom, all’esito dell’istruttoria avviata per verificare il rispetto dei principi di parità di accesso e pluralismo politico nei programmi "In mezz’ora", "Che tempo che fa" e "Ballarò" nel ciclo di programmazione 2012-2013, ha ordinato alla Rai di riequilibrare, garantendo una maggiore presenza di esponenti del Pdl nei programmi "In mezz’ora" e "Che tempo che fa" previsti per il prossimo ciclo 2013-2014. Il programma "Ballarò" è stato invece giudicato non lesivo dei principi di pluralismo e quindi non oggetto di intervento".