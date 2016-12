Pdl: "Aprire scuole anche d'estate"

foto Afp 14:54 - Elena Centemero, responsabile scuola del Pdl, propone di aprire le scuole anche d'estate. "Ieri il ministro Carrozza ha suggerito di interrompere la prassi dei compiti delle vacanze. Io dico superiamoli e andiamo oltre: teniamo le scuole aperte anche nel periodo estivo", afferma. La Centemero suggerisce di sfruttare le vacanze per far misurare gli studenti con discipline nuove, per corsi di recupero e per valorizzare le attività sportive. - Elena Centemero, responsabile scuola del Pdl, propone di aprire le scuole anche d'estate. "Ieri il ministro Carrozza ha suggerito di interrompere la prassi dei compiti delle vacanze. Io dico superiamoli e andiamo oltre: teniamo le scuole aperte anche nel periodo estivo", afferma. La Centemero suggerisce di sfruttare le vacanze per far misurare gli studenti con discipline nuove, per corsi di recupero e per valorizzare le attività sportive.

“Il decreto del Fare, sul quale ci troviamo ancora in una situazione di stallo forzato, contiene importanti misure anche per quanto riguarda la scuola, prima fra tutte le risorse per l’edilizia scolastica - scrive la rappresentante del Pdl - Gli istituti vanno messi in sicurezza e devono poter offrire spazi di apprendimento al passo con i tempi, aprendosi al digitale.



La nostra scuola va modernizzata, nelle infrastrutture così come nei metodi. Ieri il Ministro Carrozza ha suggerito di interrompere la prassi dei compiti delle vacanze. Io dico superiamoli e andiamo oltre: teniamo le scuole aperte anche nel periodo estivo. Sfruttiamo le vacanze per far misurare gli studenti con discipline nuove e attività integrative, per organizzare corsi di recupero più approfonditi, per sperimentare modalità di insegnamento innovative e per valorizzare le attività sportive. Al Ministro chiedo di considerare questa ipotesi non come una provocazione ma come una proposta concreta per avvicinare la scuola ai giovani e tenerla al passo coi tempi”.