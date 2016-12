M5S, sfottò in Aula a Dall'Osso

15:42 - E' l'una di notte, aula di Montecitorio. Il deputato, anzi cittadino M5S Matteo Dall'Osso sta terminando il suo intervento, ma perde il segno e inizia a balbettare. E' affetto da sclerosi multipla, e i colleghi dagli scranni di Pd e Scelta Civica hanno cominciato a fare battutine sulla sua difficoltà urlando frasi come "dategli il foglio giusto!", mettendolo in imbarazzo e facendogli mormorare un timido "Eh lo so ragazzi". Avvisati poi dello stato di Matteo qualcuno ha chiesto scusa per la palese gaffes. Ma ormai c'era ben poco da rimediare. A fine intervento Matteo ha concluso dicendo "e come dissero tre violoncellisti sul Titanic mentre stava affondando è stato un piacere suonare con voi". Ma anche no."