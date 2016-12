Boldrini vs Brunetta: "Non mi dica cosa fare"

Boldrini ha risposto che "bisognerebbe evitare queste cose inopportune. Mi dispiace se c'è stata un'offesa. Tutti evitino un linguaggio offensivo; non aiuta né qui dentro né fuori di qui". Parole che a Brunetta non sono bastate. "Io chiedo la censura!", ha urlato. Ma Boldrini lo ha fermato: "Non è questo il tono. Vedrò il verbale e mi regolerò di conseguenza...".

Dura la reazione di Brunetta: "Annuncio querela per diffamazione nei confronti di Carla Ruocco e auspico che in quest'Aula non si utilizzino più frasi come quelle sentite ieri sera, che lei giustamente ha censurato, perché non fanno parte delle legittime prerogative del dibattito parlamentare".