Fuga di capitali, Letta: "Il clima è cambiato" "Basta fighetti, nessuna alternativa al governo"

foto Ufficio stampa 10:11 - Il premier, Enrico Letta, lancia un avvertimento a coloro che hanno portato capitali all'estero. Questi italiani "devono sapere che il clima è cambiato e che conviene anche a loro riportare i soldi in Italia perché la situazione internazionale non consente più di avere le coperture che hanno avuto finora". Sono le parole del presidente del Consiglio in visita all'Agenzia delle Entrate. - Il premier, Enrico Letta, lancia un avvertimento a coloro che hanno portato capitali all'estero. Questi italiani "devono sapere che il clima è cambiato e che conviene anche a loro riportare i soldi in Italia perché la situazione internazionale non consente più di avere le coperture che hanno avuto finora". Sono le parole del presidente del Consiglio in visita all'Agenzia delle Entrate.

"Tasse alte per colpa dell'evasione" - Nel nostro Paese le tasse sono troppo alte perché non tutti le pagano", ha quindi aggiunto il premier, ribadendo "l'impegno a usare tutti i soldi che verranno dalla lotta all'evasione per abbassare la pressione fiscale"



"Basta fare i fighetti, nessuna alternativa a questa maggioranza" - Intervenendo nella serata di mercoledì all'assemblea dei deputati del Pd, Letta non ci sta a farsi processare per errori e timidezze. "Non ci sono alternative politiche a questa maggioranza, neanche il voto con questa legge elettorale", tira dritto il premier che chiama il Pd ad essere protagonista dell'azione di governo perché é ora, davanti alle emergenze del Paese, di smetterla di "fare i fighetti" perché "l'applauso individuale non serve a nessuno".



In un Pd in ebollizione, dove fervono le trattative sulle regole per il congresso, Letta mostra i muscoli e non cambia rotta: "Non è stare un mese di più a Palazzo Chigi che mi farà cambiare gli obiettivi: rilancio economico, riforma istituzionale e un'altra Europa".