foto LaPresse

11:45

- "Bisogna ripulire l'Italia come fece Ercole con le stalle di Augia, enormi depositi di letame spazzati via da due fiumi deviati dall'eroe". Così Beppe Grillo in un post sul suo blog. "E' una fatica immane, ma per salvarsi, o almeno limitare i danni, bisogna risanare il Paese, vanno sradicati inciuci, connivenze, diritti acquisiti, rendite di posizione, burocrazia", prosegue il leader del M5S, definendo poi il governo Letta "inesistente".