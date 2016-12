Dl del fare ottiene la fiducia alla Camera

foto LaPresse Correlati Dl del fare, governo pone la fiducia

Il governo di Enrico Letta ha ottenuto oggi dalla Camera la fiducia sul "decreto legge del fare", la seconda per questo esecutivo dalla sua nascita a fine aprile. I voti favorevoli sono stati 427. I no 167. Il voto finale sulla legge di conversione potrebbe essere ritardato dall'ostruzionismo di M5S, che ha presentato oltre 200 ordini del giorno.

Il governo ha chiesto la fiducia sulla conversione in legge del decreto, che contiene provvedimenti per rilanciare l'economia, appunto per evitare la discussione degli 800 emendamenti presentati, che impedirebbe l'approvazione prima delle ferie anche di altre leggi, in particolare quella sull'omofobia. A fare ostruzionismo oltre al M5S, ci sono Sel e Lega.