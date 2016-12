foto Ap/Lapresse

22:36

- Lo scontro tra il governatore siciliano Rosario Crocetta e il suo partito, il Pd, non si placa. Nonostante non sia scattata l'espulsione, per Crocetta è arrivata l'ammonizione dai garanti del Pd, che in una nota dicono "no" alla nascita di partiti "paralleli". Nel documento si invita poi il governatore ad abbassare i toni: basta con "formulazioni assolute e indiscriminate di denigrazione e di accusa rivolte al partito e ai suoi dirigenti".